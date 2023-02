Vandalismus in Stuttgart-Freiberg

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Unbekannter treibt in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart-Freiberg sein Unwesen und beschädigt mindesten zwölf Autos mit einem Gegenstand. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.















– Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag in der Wallensteinstraße in Stuttgart-Freiberg mindestens zwölf geparkte Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie nach weiteren Geschädigten.

Wie die Beamten mitteilen, soll der Täter gegen 3.30 Uhr mit einem Gegenstand gegen die Außenspiegel und die Scheinwerfer der Fahrzeuge geschlagen haben. Zu dem Unbekannten liegt zurzeit keine Personenbeschreibung vor. Zu Schadenshöhe können ebenfalls noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.