Vandalismus in Stuttgart

Ein Mann soll in der Nacht auf Montag in Stuttgart mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Ein Zeuge ruft die Polizei, die den 33-Jährigen vorläufig festnehmen kann.









Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Stuttgart einen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor an der Rohrackerstraße mehrere Autos beschädigt haben soll. Laut Pressemitteilung beobachtete ein Zeuge den 33-Jährigen dabei, wie er auf mehrere Fahrzeuge einschlug.