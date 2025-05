Vandalismus in Pattonville

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Unbekannte haben im Neubau einer Schule in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) mehrere Eimer auf einen frisch versiegelten Boden ausgeleert. Auch ein Nasssauger wurde beschädigt.











Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Neubau der Erich-Bracher-Schule in Pattonville gewütet und einen Schaden von gut 4000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, war die Gruppe zwischen 18.10 und 6.30 Uhr auf die Baustelle in der John-F.-Kennedy-Allee gelangt.