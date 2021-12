Stuttgarter Flughafen Zollbeamte stoppen Ehepaar mit knapp 6000 Zigaretten im Koffer

Ein Ehepaar landet am Sonntag am Stuttgarter Flughafen und will die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Doch die Zollbeamten scheinen den richtigen Riecher zu haben und kontrollieren sie.