Die Polizei ermittelt gegen drei Unbekannte, die in der Nacht zum Freitag in Ludwigsburg das Gebäude eines Türkischen Sport- und Kulturzentrums mit roter Farbe beschmiert haben. Wie ein Sprecher mitteilt, beobachteten Zeugen gegen 0.20 Uhr drei Maskierte bei der Tat.

Die daraufhin von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Zeugen berichteten gegenüber der Polizei, dass die drei Unbekannten an dem Gebäude in der Kaiserstraße einen Schriftzug in türkischer Sprache aufbrachten und danach einen Feuerwerkskörper zündeten. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Tat einen politischen Hintergrund hat, die Ermittlungen in diese Richtung laufen. Unter der Telefonnummer 0800/1100225 werden Hinweise von Zeugen erbeten.