Junge zerkratzt sieben Autos – so reagiert die Mutter

Hohen Schaden in Gerlingen angerichtet

1 Warum der Junge die Autos zerkratzte, konnte er der Polizei nicht sagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Siebenjähriger zerkratzt in Gerlingen sieben Autos und richtet dabei einen hohen Schaden an. Die Mutter des Kindes bemerkt das mit einem Schrecken – und weiß nur einen Schritt.















Ein Albtraum für Eltern: Ein sieben Jahre alter Junge soll am Donnerstag in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg insgesamt sieben Fahrzeuge zerkratzt und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro verursacht haben.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Sachschaden gegen 17 Uhr festgestellt. Die Mutter des Jungen setzte sich mit der Polizei in Verbindung und meldete die Schäden. Ob die Frau ihren Sohn bei den Taten erwischte oder ob der Siebenjährige sich seiner Mutter offenbarte, konnte die Polizei nicht sagen.

Beschädigt wurden ein Porsche, ein Ford, ein Opel, zwei VW und zwei Audi. Der Junge konnte gegenüber der Polizei nicht erklären, was ihn zu der Tat bewogen hat.