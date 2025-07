Vandalismus in Fellbach

1 Die Täter ließen ihrer Zerstörungswut freien Lauf (Symbolfoto). Foto: Jens Rother - stock.adobe.com

In Fellbach haben unbekannte Täter einen Mercedes zerkratzt und Löcher in Motorhaube und Türen geschlagen. Auch im Innenraum des Fahrzeugs richteten sie großen Schaden an.











Link kopiert



Der Schaden, den unbekannte Täter an einem geparkten Mercedes in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) verursacht haben, ist immens: Die Polizei beziffert ihn mit rund 50.000 Euro. Wie die Beamten berichten, war der Mercedes zur Tatzeit in der Karolingerstraße geparkt gewesen.