Vandalismus in Esslingen

1 Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Von Samstag auf Sonntag soll ein Unbekannter in Esslingen mehrere Fensterscheiben eines Imbisses beschädigt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein Unbekannter hat sich von Samstag auf Sonntag an mehreren Scheiben eines Imbisses in der Plochinger Straße in Esslingen zu schaffen gemacht. Laut der Polizei soll der mutmaßliche Täter zwischen vier und fünf Uhr insgesamt fünf Scheiben auf bisher unbekannte Weise beschädigt haben.