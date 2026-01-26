Vandalismus in Ditzingen: Täter lassen sich in Bäckerei einschließen und wüten im Laden

Unbekannte Täter haben am Samstag eine Bäckerei in der Stuttgarter Straße in Ditzingen verwüstet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Personen haben am Samstag in einer Bäckerei in der Stuttgarter Straße in Ditzingen randaliert.

Nach Angaben der Polizei ließen sich die bislang unbekannten Täter mutmaßlich nach Ladenschluss zunächst in der Bäckerei im Bahnhofcenter einschließen.

Täter randalierten nach Ladenschluss

In den Räumen warfen sie Möbel und Flaschen umher und beschädigten dabei die Einrichtung Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Durch ein Fenster machten sich die Täter davon. Die Polizei ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ditzingen unter Telefon 07156 43520 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.