Vandalismus in der Silvesternacht: Stadtbücherei Fellbach Ziel blinder Zerstörungswut

Es ist nicht nur für die Leiterin der Stadtbücherei in Fellbach, Solvejg Schneider, ein Auftakt in das neue Jahr, wie man es sich überhaupt nicht wünscht und der an den Nerven zehrt: Das markante Gebäude, das zentral am Berliner Platz in Fellbach liegt, ist mit umfangreichen Graffiti-Schmierereien besprüht worden – großflächig ziehen sich die Farbschmierereien über viele Wände. Auch das Schaufenster der Stadtbücherei ist betroffen, der Briefkasten, die großen Pflanztöpfe sowie eine Passage, die zur Wohncity führt. Und obendrauf wurde der Rückgabeautomat so stark mit Farbe attackiert, dass die Benutzeroberfläche nicht mehr zu sehen ist und er nicht mehr genutzt werden kann. Der Rückgabeautomat sei zum Glück nicht weiter zerstört, aber eben so beschmiert, dass er derzeit nicht zu verwenden sei, berichtet Solvejg Schneider. Man habe bei der Polizei Anzeige erstattet, sagt die Leiterin der Stadtbücherei.

Der Rückgabeapparat der Stadtbücherei in Fellbach ist so stark beschmiert, dass er derzeit nicht genutzt werden kann. Foto: Eva Schäfer

Vandalismus in nie erlebtem Ausmaß

Sie geht genau wie die Polizei davon aus, dass die blinde Zerstörungswut in der Silvesternacht stattgefunden hat. „Es ist sehr ärgerlich“, sagt Solvejg Schneider, die seit fünf Jahren die Büchereileitung inne hat. In diesem Ausmaß habe sie Vandalismus in der Einrichtung noch nicht erlebt.

Zwar habe es immer wieder kleinere Schmierereien gegeben, die jüngste sei nun aber in einer besonderen Größenordnung. Um diese anzubringen, hätte es auch einige Zeit gebraucht, sagt Schneider. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden nach ersten Schätzungen auf 10 000 Euro beziffert.

Der Berliner Platz mit der Gebäudekomplex der Fellbacher Wohncity war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Zerstörungswut gewesen. In der Fellbacher Wohncity in der Stadtmitte gab es im Innen- und Außenbereich der Anlage täglich mehrere Fälle von Pöbeleien, berichtete Fellbachs Polizeichef Jan Kempe beispielsweise im Jahr 2022 zum Thema Vandalismus in der Stadt. Inzwischen sei mit der Wohnungsbaugesellschaft vereinbart worden, dass sie Anzeige wegen Hausfriedensbruch stellen solle, wenn es zu solchen Situationen komme. Das tue die Wohnungsbaugesellschaft nun auch. Laut Polizei habe das auch Wirkung gezeitigt.

Der Durchgang wurde erst vor kurzem gestrichen

Doch die umfangreiche Attacke in der jüngsten Silvesternacht setzt offenbar neue Zeichen. Wie die Bücherei-Leiterin berichtete, sei auch beim Jahreswechsel vor einem Jahr der Rückgabeautomat mit Böllern beschädigt worden. Es liege nicht lange zurück, dass der Durchgang zur Wohncity neu gestrichen und von Verschmutzungen und Kritzeleien befreit worden sei.

Ärgernis für viele Passanten: Die Reste der Böller-Party von der Silvesternacht, die einfach liegen gelassen werden wie hier am Fellbacher Kappelberg. Foto: Dirk Herrmann

Es ist kein Vandalismus, aber Ärger löste bei Passanten und Bewohnern außerdem aus, dass in der Silvesternacht wieder einige die Reste ihrer Böller-Party auf Straßen und Plätzen wie etwa am Theodor-Heuss-Platz in Fellbach einfach liegen ließen.

Eine Reinigung der beschmierten Flächen der Bücherei steht nun in größerem Umfang an. Eine Spezialfirma sei bereits von der Hausverwaltung und der Stadt beauftragt worden, um die massiven Schmierereien zu entfernen. Die Bücherei hat seit 2. Januar nach der Feiertagspause wieder wie gewohnt geöffnet. So können die Medien während der Öffnungszeiten zurückgegeben werden. Auf der Homepage der Bücherei wird auch auf den defekten Rückgabeautomat verwiesen. Geöffnet ist am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Seit 1987 befindet sich die Fellbacher Bücherei in den architektonisch preisgekrönten Räumen am Berliner Platz 5. Vandalismus wurde in jüngster Zeit auch an der Weihnachtsdeko im öffentlichen Raum in Fellbach und in Schorndorf während des Weihnachtsmarktes beklagt.

Die Polizei in Fellbach bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Nummer 0711/ 57 72 0 zu melden.