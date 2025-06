Vandalismus in Berglen: Unbekannter entwendet Bagger – und richtet an mehreren Stellen Schäden an

Unbekannter entwendet Bagger – und richtet an mehreren Stellen Schäden an

1 Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Täter im Umgang mit Baggern geübt ist (Symbolfoto). Foto: stock.adobe.com

Ein bislang unbekannter Täter hat für einige Zeit einen Bagger von einem Wanderparkplatz in Berglen entwendet. Die Polizei ermittelt – das Motiv ist unklar.











War es der Spieltrieb – oder was hat einen Unbekannten sonst dazu bewogen, in Berglen (Rems-Murr-Kreis) einen Bagger zu entwenden? Wie die Polizei berichtet, war das Baufahrzeug, das auf dem Wanderparkplatz an der Landesstraße 1120 zwischen Stöckenhof und dem Rettichkreisel abgestellt war, in der Zeit zwischen vergangenem Freitag, 14 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, „unbefugt in Gebrauch genommen“ worden.