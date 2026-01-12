Vandalismus in Benningen: Hakenkreuz an Scheibe eines Lieferdienstes gesprüht

1 Das Hakenkreuz wurde mit schwarzer Farbe aufgesprüht (Symbolbild). Foto: /Norbert Schmidt

In Benningen wurde am Wochenende ein Hakenkreuz an die Scheibe eines Lieferdienstes gesprüht. Die Polizei hofft auf Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag ein Hakenkreuz an die Scheibe eines Lieferdienstes in der Marbacher Straße in Benningen gesprüht. Laut Polizei wurde das Symbol wohl zwischen 22 und 9.40 Uhr mit schwarzer Farbe angebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.