7 Der Schiffmann-Brunnen sprudelt im Moment nicht mehr. Die Armaturen wurden zerstört und sollen im Lauf des Septembers ersetzt werden. Foto: Iris Frey

Ärger und Verdruss herrschen bei denen, die gerne das gute Mineralwasser am Schiffmannbrunnen zum Trinken holen. Denn die langen, abgerundeten Wasserläufe auf dem Brunnen sind weg. Die Nachfrage bei der Stadt Stuttgart ergibt, dass der Brunnen außer Betrieb ist, weil Armaturen zerstört wurden. Die beiden Wasserausläufe, aus denen das Mineralwasser sprudelt, sind leider dem Vandalismus zum Opfer gefallen“, erklärt Stadtsprecherin Jacqueline Albinus. Neue Armaturen seien beauftragt und sollen im Laufe des Septembers montiert werden. Da es sich um Sonderanfertigungen handelt, dauere es aber noch ein wenig, bis das Mineralwasser wieder fließt, sagt Albinus. Der Schiffmannbrunnen ist ein so genannter artesischer Brunnen: Er liegt in einer Senke unterhalb des Grundwasserspiegels, in dem Wasser unter Überdruck steht. Dank dieses „hydraulischen Potenzials“ steigt das Wasser von selbst, das heißt ohne Pumpen, bis zur Erdoberfläche oder höher.