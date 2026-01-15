Vandalismus in Bad Cannstatt: Blitzer bis auf Weiteres außer Betrieb

Eine Blitzersäule soll den illegalen Schleichverkehr vor dem Bahnhof Bad Cannstatt kontrollieren. Sie wurde jedoch schwer beschädigt. Wann sie wieder funktioniert, ist unklar.
Vandalismus am Bahnhof Bad Cannstatt: Unbekannte beschädigten in der Vorweihnachtszeit einen Blitzer in der Eisenbahnstraße schwer. Nach Polizeiangaben schlugen die Täter die Scheiben der Säule mit einem großen Stein ein. Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung hatten die zerstörten Gläser am 22. Dezember zur Mittagszeit entdeckt.