Vandalismus in Bad Cannstatt: Blitzer bis auf Weiteres außer Betrieb

Eine Blitzersäule soll den illegalen Schleichverkehr vor dem Bahnhof Bad Cannstatt kontrollieren. Sie wurde jedoch schwer beschädigt. Wann sie wieder funktioniert, ist unklar.

Vandalismus am Bahnhof Bad Cannstatt: Unbekannte beschädigten in der Vorweihnachtszeit einen Blitzer in der Eisenbahnstraße schwer. Nach Polizeiangaben schlugen die Täter die Scheiben der Säule mit einem großen Stein ein. Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung hatten die zerstörten Gläser am 22. Dezember zur Mittagszeit entdeckt.

Blitzersäule mit Folien beklebt Zwischenzeitlich haben städtische Beschäftigte die kaputten Scheiben der „stationären Messstelle“, so die offizielle Bezeichnung, mit Folien beklebt, so dass keine Verletzungsgefahr besteht. Sie dienen als Provisorium, bis die Anlage repariert ist. „Die beiden beschädigten Frontgläser müssen ersetzt werden“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. „Ein Kostenvoranschlag zur Reparatur liegt noch nicht vor.“

Mit dem Blitzer, der Ende Juni 2025 aufgestellt worden ist, soll in erster Linie das Durchfahrtsverbot vom Cannstatter Carré in Richtung König-Karl-Straße kontrolliert und der illegale Schleichverkehr vor dem Bahnhof reduziert werden. Die Anlage nimmt jedes Fahrzeug auf, unabhängig von Geschwindigkeit. Nachträglich wird geprüft, ob ein Verstoß vorliegt. Vor der Umgestaltung des Vorplatzes waren dort täglich bis zu 6000 Fahrzeuge unterwegs. Die Zahl wurde durch die Blitzsäule deutlich reduziert, sie könnte in den kommenden Wochen aber wieder steigen. „Aktuell kann das Amt für öffentliche Ordnung noch nicht absehen, bis wann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann“, sagt Hillinger.