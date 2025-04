Vandalismus in Asperg: Abgestellter Linienbus wird demoliert – Scheibe zerdeppert, Sitze zerschnitten

1 Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) Foto: //Maximilian Koch

Ein abgestellter Linienbus wurde zu Wochenbeginn in Asperg (Kreis Ludwigsburg) zum Ziel blinder Zerstörungswut. Unbekannte tobten sich an und in dem Fahrzeug aus.











Unbekannte haben zu Wochenbeginn einen Linienbus demoliert, der in der Altachstraße in der Nähe des Freibads in Asperg abgestellt worden war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde zunächst eine Scheibe eingeworfen, durch welche die Täter wohl ins Innere des Fahrzeugs gelangten. Sie rissen Teile des Interieurs sowie Kabel heraus, außerdem wurde der Stoff mehrerer Sitze aufgeritzt.