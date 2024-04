Das rot-weiße Absperrband der Polizei springt sofort ins Auge – und erinnert an die Nacht vor rund einer Woche, in der eine Dekoration der Naturwerkstatt und Blumenbinderei von Simone Heid im Fellbacher Rathaus-Carrée in Brand gesetzt wurde – mit erheblichen Folgen. Das Feuer, das durch die brennende Deko entstand, zerstörte das Schaufenster und beschädigte auch die Hausfassade und die Türe des Geschäftes. „Was ist denn hier los?“, fragen Passanten, die an dem Geschäft im Herzen Fellbachs gegenüber der Markthalle vorbeigehen.

Simone Heid: „Nicht auszudenken, wenn sich das Feuer ausgebreitet hätte“

Simone Heid erinnert sich genau an den sehr frühen Dienstagmorgen. „Ich war geschockt“, sagt sie. Sie sei gerade auf dem Stuttgarter Großmarkt gewesen, als sie der Anruf erreicht habe. Das Feuer sei zum Glück schnell von der Polizei gelöscht worden. Dennoch sei der Schaden groß: Zunächst sei man von rund 5000 Euro ausgegangen, inzwischen ginge man von rund 10 000 Euro aus. „Es ist nicht auszudenken, wenn sich das Feuer weiter ausgebreitet hätte“, sagt Simone Heid, „in dem Haus wohnen mehrere Familien mit Kindern.“

Die Fassade des mehrstöckigen Gebäudes ist mit Styropor gedämmt, sie lässt sich deshalb nur schwer löschen. Zu den Nerven, die das Ganze kostete, komme der Ausfall in der Naturwerkstatt mit Blumenbinderei, sagt Simone Heid. Mittwoch vor Ostern fiel der Verkauf wegen des Brandschadens komplett aus. „Und das ist eine für meine Branche sehr wichtige Zeit“, sagt die Inhaberin. „Das hat mit Spaß absolut nichts mehr zu tun.“ Außerdem hätten sie im Quartier schon weitere Vandalismusschäden, etwa mit Graffiti, erlebt.

Mangelnde Beleuchtung wirke sich negativ auf das Quartier aus

Übrigens liegt die Naturwerkstatt genau neben dem Geschäft, das durch einen Schaufensterunfall im September 2022 schwer beschädigt worden war. Ein 88-jähriger Autofahrer hatte beim Einparken das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und war gegen die Glasfront des Pralinen- und Schokoladenfachgeschäfts Ulli’s Confiserie gekracht. Auch die Straßenbeleuchtung sei bei dem Unfall vor rund zwei Jahren ramponiert worden – und wurde seitdem leider nicht wieder hergestellt. „Die mangelnde Beleuchtung lädt auch zu Vandalismus ein“, sagt Simone Heid. Das wirke sich negativ auf die Aufenthaltsqualität im Quartier aus. „Und wir sind hier mitten in der Stadt gegenüber der Fellbacher Markthalle“, macht die Ladeninhaberin deutlich.

Bei den Ermittlungen habe sich noch kein Verdacht herausgestellt, berichtet Peter Bischof, der stellvertretende Revierleiter der Fellbacher Polizei. In der Nacht zum Dienstag, 26. März, hatte es mehrere Brände gegeben. Außer dem Feuer der Deko vor der Naturwerkstatt brannten zwischen 19 und 21 Uhr in der öffentlichen Herrentoilette in einem städtischen Gebäude am Fellbacher Marktplatz Papierhandtücher. Der Schaden lag nach Angaben der Polizei bei rund 500 Euro. In der Schillerstraße wurde in der gleichen Nacht eine Restmülltonne mit Böllern in Brand gesetzt. Der Schaden wird hier mit 100 Euro beziffert. „Wir suchen weiterhin Zeugen“, sagt Peter Bischof, „zu allen Bränden, da wir weiter davon ausgehen, dass diese in Zusammenhang stehen.“ Das Feuer vor der Naturwerkstatt in der Hinteren Straße wurde gegen 4.45 Uhr bemerkt. Bis das Schaufenster wieder hergestellt ist, da rechnet Simone Heid mit einiger Zeit. Bei den momentanen Lieferzeiten sei mit mindestens rund einem Monat zu rechnen.

Hinweise an die Polizei in Fellbach sind unter der Telefonnummer 0711 / 5 77 20 erbeten.