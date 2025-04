Vandalismus am Osterbrunnen Fellbach: „Die Eier wurden am Boden zertreten“

„Die Eier wurden am Boden zertreten“

Vandalismus am Osterbrunnen Fellbach

1 Schnüre, auf denen die bunten Ostereier am Bacchusbrunnen in Fellbach aufgereiht sind, sind zerschnitten. Foto: privat

Die Fellbacher Landfrauen beklagen, dass der von ihnen aufwendig gestaltete Osterbrunnen an der neuen Kelter mutwillig zerstört wurde.











Das ist alles andere als eine schöne Osterüberraschung. Schnüre am Osterbrunnen der Landfrauen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wurden zerschnitten. „Und einige der Eier, die dadurch auf dem Boden gelandet waren, wurden zertreten“, sagt Birgit Burgel. Zufällig passiert so etwas nicht, das war ganz gezielt. „Ob diese Personen sich darüber Gedanken gemacht haben, wie viel Arbeit, Zeitaufwand und Geld dieser Osterbrunnen kostet?“, fragen sich die Fellbacher Landfrauen.