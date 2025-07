1 Paul Wesley und Natalie Kuckenburg sind seit 2022 ein Paar. Foto: ddp

Heiratspläne bei Paul Wesley: Der "Vampire Diaries"-Star hat sich nach knapp drei Jahren Beziehung mit seiner Freundin Natalie Kuckenburg verlobt.











Schöne Neuigkeiten von "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (42): Der Schauspieler hat sich mit seiner Partnerin Natalie Kuckenburg (25) verlobt. Das Model teilte am Samstag ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer beiden Hände mit einem riesigen Diamantring am Finger. Dazu schrieb sie: "Yes. Always and forever."