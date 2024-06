1 Das Schulzentrum Am Holländer. Dort ging die neunjährigen Valeriia zum Unterricht. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Seit Mittwoch herrscht traurige Gewissheit: Die vermisste Neunjährige aus dem sächsischen Döbeln ist tot. Kinder und Lehrer an ihrer Schule trauern um das Mädchen.











Die Nachricht vom Tod der neunjährigen Valeriia hat Kinder und Lehrer an ihrer Schule im mittelsächsischen Döbeln erschüttert. Zehn Schulpsychologen seien am Donnerstag seit 7.00 Uhr an der Grund- und der Oberschule, informierte das Landesamt für Schule und Bildung. Sie kämen je nach Bedarf in den Klassen zum Einsatz.