Valentinstag in Stuttgart: Was ist Liebe? – „Mit 80 gemeinsam auf der Veranda sitzen“

Vor dem Haus der Katholischen Kirche in der Königstraße hängt ein Herz im Fenster: „Liebe! Liebe! Liebe!“, ruft es den vorbeigehenden Paaren in bunten Buchstaben zu, die sich vom Grau des Himmels abheben. Aber trübes Wetter kann den vorbeischlendernden Paaren nichts anhaben. Und was haben sie zum Thema Liebe zu sagen? Was bedeutet ihnen der Valentinstag? Wir haben uns umgehört, bei Frischverliebten und solchen, die seit Jahrzehnten zusammengehören und auch nachgefragt, welchen Tipp sie für eine lange und glückliche Beziehung haben.

Ein sportliches Kennenlernen Andreas und Christina Hoffmann sind seit 34 Jahren verheiratet. Foto: Ina Schäfer Seit 35 Jahren sind Andreas und Christina Hoffmann verheiratet. Auf die Frage nach ihrem Kennenlernen antwortet die 63-Jährige: „Es war ein sportliches Kennenlernen, beim Volleyball-Training“. Am Valentinstag macht das Paar, auch nach 39 Jahren, die sie sich bereits kennen, immer etwas gemeinsam. „Keine großen Geschenke, aber etwas Besonderes“, erzählt Andreas Hoffmann. In diesem Jahr werden sie erst wandern und anschließend essen gehen. Woher wussten sie damals, dass sie zusammen gehören? „Das spürt man“, antwortet Christina Hoffmann lachend.

Mit 80 mit seiner besten Freundin auf der Veranda sitzen

Verena Schmelzer und Niklas Schüler sind ein Paar und Freunde. Foto: Ina Schäfer

Verena Schmelzer und Niklas Schüler sind noch ganz frisch verliebt. Seit sechs Monaten sind die beiden ein Paar. Um ein Haar hätte es das Kennenlernen gar nicht gegeben: Niklas wollte eigentlich gar nicht zu einer bereits geplanten Veranstaltung gehen. Der 29-Jährige hatte sich nicht wohlgefühlt und überhaupt keine Lust gehabt. Gegangen ist er trotzdem und „das war die beste Entscheidung“, erinnert sich Niklas und umarmt Verena. Denn dort haben sie sich zum ersten Mal getroffen und sich von Anfang an bestens verstanden. Nach einigen weiteren Treffen war es klar: Das ist es! In dem halben Jahr, das die beiden jetzt zusammen sind, hatten sie noch keinen Moment Stille oder Langeweile erlebt. „Wir verstehen uns sehr gut und sind auch Freunde“, sagt die 26-Jährige. „Wenn man später mit 80 mit seiner besten Freundin auf der Veranda sitzt – das ist doch das Ziel, das man hat“, sagt Niklas. Nun wird es ihr erster Valentinstag und daher für beide was ganz besonderes.

„Nicht beim ersten Krach auseinander gehen sondern neu beginnen“

Martin und Margarete Kopp kennen sich seit sechs Jahrzehnten. Foto: Ina Schäfer

Margarete und Martin Kopp kennen sich seit fast 60 Jahren. Verheiratet sind sie seit 53 und immer noch glücklich, sagen sie und werfen sich einen verliebten Blick zu. Als junges Mädchen kam Margarete vom Bodensee nach Hohenheim und wollte eigentlich Krankenschwester werden. Da sie noch zu jung dafür war, machte sie zunächst ein Haushaltspraktikum. Und beim Tanztee in der Antonius Gemeinde traf sie Martin Kopp. Jahrzehnte bevor Handys erfunden waren, hatten sie sich zunächst Briefe geschrieben, erinnert sich die heute 77-Jährige. So lange verheiratet zu sein ist auch für das Ehepaar besonders. Das sei nicht alltäglich, sagen sie und Martin Kopp fügt an es gebe viele schöne Seiten aber auch solche, die weniger schön sind. Wie das Leben eben so sei. „Es kann nicht alles Gold sein“, schmunzelt der 79-Jährige. Die beiden sind glücklich und freuen sich, dass ihre Kinder und Enkel gesund sind. Auf die Frage, ob sie Tipps haben für Paare hätten, antworten sie: „Nicht beim ersten Krach auseinander gehen sondern neu beginnen“.

Aus einem schlechten Tag auch was Gutes rausholen

Rafael Steinbach und Christian Albus sind für ihre Beziehung dankbar. Foto: Ina Schäfer

Rafael Steinbach und Christian Albus haben sich 2024 über einen gemeinsamen Freund kennen gelernt. Bei beiden war die Stimmung zu dieser Zeit gerade nicht die beste, dennoch haben sie sich verabredet und nach dem zweiten oder dritten Date war es klar, dass sie zusammen gehören. Der Valentinstag hat für beide durchaus eine größere Bedeutung. „Es ist der Tag, an dem man sich nochmal bewusst wird, warum man die Beziehung eingegangen ist. Und dass man dankbar sein kann, dass man die Beziehung miteinander führen darf“, sagt Rafael Steinbach. Dass sie füreinander bestimmt sind, wissen die beiden, weil sie alles miteinander teilen können, gleiche Interessen haben und sich aufeinander verlassen können. Gefunkt hat es bei ihnen in einer für beide schwierigen Phase. Diese hat auch die erste Zeit ihrer Beziehung geprägt. Aber sie hätten sich in der Zeit gegenseitig unterstützt, sodass sie aus jedem schlechten Tag auch etwas gutes herausholen konnten, sagt Rafael und der 22-jährige Christian Albus stimmt seinem 48 Stunden älteren Partner zu.

Auch kleine Gesten sind große Zeichen

Beim Gedanken an den Valentinstag kommen bei vielen Menschen ganz automatisch Bilder von üppigen Blumensträußen, Liebesbriefen, Pralinenschachteln auf. Viele kritisieren den Valentinstag als reine Geschäftemacherei. Und doch scheint es, dass auch kleine Gesten bei den Menschen ausreichen, um zu zeigen: Du gehörst zu mir!