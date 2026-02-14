Valentinstag in Stuttgart: Was ist Liebe? – „Mit 80 gemeinsam auf der Veranda sitzen“

Am 14. Februar ist es wieder so weit: Es ist Valentinstag und Paare feiern die Liebe. Was halten Verliebte von diesem Tag? Wir haben uns in Stuttgart umgehört.
Vor dem Haus der Katholischen Kirche in der Königstraße hängt ein Herz im Fenster: „Liebe! Liebe! Liebe!“, ruft es den vorbeigehenden Paaren in bunten Buchstaben zu, die sich vom Grau des Himmels abheben. Aber trübes Wetter kann den vorbeischlendernden Paaren nichts anhaben. Und was haben sie zum Thema Liebe zu sagen? Was bedeutet ihnen der Valentinstag? Wir haben uns umgehört, bei Frischverliebten und solchen, die seit Jahrzehnten zusammengehören und auch nachgefragt, welchen Tipp sie für eine lange und glückliche Beziehung haben.