Warum nicht mal anders feiern? Entdecken Sie außergewöhnliche Valentinstags-Ideen: Von filmischer Romantik im Doppelbett bis zum Kuss mit kostenlosem Eintritt.
Ein Strauß roter Rosen, eine Schachtel köstlicher Pralinen oder ein paar liebevolle Zeilen: Der Valentinstag rückt näher. Am Samstag, 14. Februar, ist der Tag der Romantiker. Was mit einem Gedenktag an den christlichen Märtyrer Valentin von Terni begann, der im 3. Jahrhundert als Priester Liebespaare heimlich traute, obwohl dies vom römischen Kaiser verboten war, hat sich zu einem Fest entwickelt, an dem Menschen ihre Liebsten beschenken.