Valentinstag in Stuttgart: Konzerte, Dinner und freier Eintritt – Events und Aktionen für Verliebte

Zu Wasser, zu Lande und in luftiger Höhe: Am Valentinstag ist in Stuttgart einiges geboten. Auch die Einzelhändler werben mit dem Tag der Liebenden.

Eine rote Rose, Schokolade in Herzform und liebe Worte: Das sind gängige Geschenke und Gesten zum Valentinstag. Doch es gibt auch ausgefallenere Ideen, wie man seinen Liebsten am 14. Februar seine Zuneigung zeigen kann. Der Neckar Käpt’n bietet zum Beispiel ein romantisches Dinner auf dem Wasser an – mit Live-Musik und Liebesliedern. Tickets sind für 194,17 Euro noch zu erstehen.

Wesentlich günstiger wird es an einigen Monumenten der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg: Ein Kuss an der Kasse reicht, und dann ist der Zutritt nicht nur an der Grabkapelle auf dem Württemberg kostenlos, sondern unter anderem auch im Residenzschloss Ludwigsburg oder am Schloss Solitude.

Viele exklusive Veranstaltungen wie zum Beispiel ein Candlelight-Konzert im Marmorsaal im Weißenburgpark oder traute Zweisamkeit auf dem Fernsehturm in 144 Metern Höhe, sind jedoch bereits ausverkauft.

Für Kurzentschlossene findet sich aber sicherlich noch ein passendes Geschenk in der Stuttgarter Innenstadt. „Viele Geschäfte haben ihre Schaufenster dekoriert, um auf den Valentinstag hinzuweisen“, sagt Citymanager Holger Siegle. „Liebe steckt im Detail“, heißt es beispielsweise bei Läderach in der Schulstraße. Hier wird mit einer schokoladigen Valentinstagskollektion geworben. Auch beim Buchhaus Wittwer-Thalia auf der Königstraße sind schon von Weitem rote Herzen und Geschenkvorschläge in den Schaufenstern zu sehen.

Auch die Kirche feiert den Valentinstag

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr rund um den Valentinstag mit zusätzlichen Umsätzen von 1,3 Milliarden Euro im Einzelhandel. Einer Umfrage unter 1500 Personen im Auftrag des HDE zufolge plant mehr als ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher zu diesem Anlass Ausgaben zu tätigen. „Der Valentinstag hat in den vergangenen Jahren für den Einzelhandel an Bedeutung gewonnen“, sagt der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Laut Umfrage planen fast 28 Prozent der Verbraucher, anlässlich des Valentinstags einzukaufen. Beliebt sind vor allem Lebensmittel und Blumen. Auch Geschenkgutscheine, Dekoartikel sowie Uhren und Schmuck werden zu diesem Anlass häufig gekauft.

Der Heilige Valentin ist der Schutzpatron der Liebenden. Deshalb wird auch die katholische Kirche in Stuttgart aktiv. Am 14. Februar soll die Liebe in der Stadt bei einer Mitmachaktion sichtbar werden. Unter www.katholische-kirche-stuttgart.de ist das Video „Gezeiten der Liebe“ mit passenden Zitatkarten abrufbar. Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind eingeladen, mit Kreide Liebesbotschaften im öffentlichen Raum zu hinterlassen und unter dem Hashtag #gezeitenderliebe auf Social Media zu veröffentlichen. „Das kann an einem Platz sein, den man als Paar besonders mag, oder auch ein Ort, wo es mal gekracht hat“, sagt Angela Schmid, Theologin und Dekanatsreferentin. Da Kreide abwaschbar ist, seien die öffentlichen Liebesbekundungen legal.