1 Manchen kann’s am Valentinstag nicht romantisch genug sein. Foto: imago images/Roman Moebius

Der Tag der Liebenden rückt näher. Wer jetzt noch auf der Suche nach etwas ganz Besonderem am 14. Februar ist, bekommt hier einige Tipps – ob mit oder ohne Valentinsmenü – für die schönsten Stunden zu zweit.















Der Valentinstag ist einer der wichtigsten Umsatztage für Floristen, Confiserien und auch die Gastronomie. Musste man vergangenes Jahr noch mit pandemiebedingten Einschränkungen leben und ging 2021 im Lockdown gar nichts außer to go, so herrscht dieses Jahr wieder Normalität, sprich: große Nachfrage in Restaurants verschiedenster Kategorien. Allerdings: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Jetzt noch auf der Suche nach einem freien Lieblingsplatz zu sein, ist in etwa so entspannt wie die Silvesterplanung an Weihnachten.

Buchungsportale können eine Hilfe bei der Suche sein

Aber noch ist nichts verloren. Und es gibt ein paar Tricks für die Platzsuche, zum Beispiel Online-Buchungssysteme. Wobei „die 5 besten Restaurants für den Valentinstag in Stuttgart“ im The-Fork-Portal auch zu Irritationen führen können. Eine vorgeschlagene Adresse – in Ludwigsburg – ist über The Fork grundsätzlich nicht buchbar, eine andere schon ausgebucht. Bei unserer Suche ist zum Beispiel noch das Valentinsangebot in den Ratsstuben verfügbar – in Echterdingen. Für 49,90 Euro gibt es dort vier Gänge mit Rinderfilet im Kräutermantel als Hauptgericht und Cheesecake zum Dessert.

Verlässlicher aber scheint insgesamt Open Table zu sein. Immerhin 40 freie Stuttgarter Adressen meldet das Online-Buchungssystem, und einzelne Klickproben ergeben, dass für den 14. Februar die Plätze wirklich noch zu haben sind. Vom beim jüngeren Publikum beliebten Wilma Wunder am Rotebühlplatz bis hin zur Gourmetküche im Restaurant Zur Weinsteige. Zur Wahl stehen auch einige italienische Lokale, in denen sich manche Pärchen vielleicht einen besonders romantischen Abend vorstellen, als da wären: La Commedia, Pane e Vino, Santa Lucia, Oh Julia, Fellini, Italiani, Aria und Franca e Franco.

In der Wilhelmer-Gastronomie sind noch Plätze frei

Stuttgarts Großgastronom Michael Wilhelmer ist bei Open Table gut vertreten. Auch im vom ihm betreuten und kurz vor Weihnachten eröffneten New Yosch am Killesberg, „das sich ohne Werbetrommel schon großer Beliebtheit erfreut“, gibt es am Valentinstag noch Plätze. Ein Valentinsspecial mit einem „rosa Menü“ und Champagner wird aber nur im Amici offeriert. Ins Stuttgarter Stäffele und in den Schlachthof kommen die Gäste eher, „weil sie wissen, was sie erwartet“, so Wilhelmer.

Nicht auf Open Table zu finden, weil eben längst nicht alle Restaurants dieses Buchungssystem verwenden, ist das Cube im Kunstmuseum mit seiner exponierten 1-A-Lage. Aber hier sind am 14. Februar ohnehin nur noch mittags Plätze frei. Im ebenfalls von Rauschenberger, aber nur temporär betriebenem Supper Club in der Fellbacher Schaflandstraße hingegen gibt es wenige Restplätze, die inzwischen nur noch telefonisch vergeben werden. Die Spitzenköche des geschlossenen Zwei-Sterne-Restaurants Goldberg, Philipp Kovacs und Florian Pentzlin, haben zwei Vier-Gänge-Menüs für 89 Euro beziehungsweise 105 Euro für die Pop-up-Location kreiert.

Musicals, Tango und Autokino sind auch Möglichkeiten für zwei

Stolze 120 Euro fürs Valentinsmenü bezahlt man in Fellbach im griechischen Restaurant Panorama. Dafür sind Getränke und je nach Sitzplatz spektakuläre Aussicht vom Kappelberg inklusive, außerdem gibt es zum Kerzenschein auch noch Livemusik von Theonor Grand. Wenn’s ein bisschen mehr Unterhaltung nebenbei sein darf, weil es ja vorkommen soll, dass man sich als Paar irgendwann nicht mehr viel zu sagen hat: Im Friedrichsbau Varieté treten zum Menü oder Gerichten à la carte im Valentinsspecial „We love Musicals“ vier Sängerinnen und Sänger aus „Tanz der Vampire“ und „Ghost“ auf.

Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich am 14. Februar im Tangoloft in der Hackstraße in einem Tango-für-Anfänger-Workshop versuchen. Nach Sektempfang um 18 Uhr und einstündigem Schnupperkurs müssen die Teilnehmer entweder bis zum offenen Milonga-Abend ab 20.30 Uhr warten oder sich woanders verlustieren. Extratipp: Nicht weit entfernt und schön gelegen ist das Da Capo, das ohne Online-Reservierungssystem auskommt (auch ein Anruf kann eine erfolgreiche Suchmethode sein) und noch freie Plätze hat. Das wahlweise Drei- oder Vier-Gänge-Menü zum Valentinstag kostet mit Prosecco 89 Euro beziehungsweise 99 Euro.

Wer mit Burger und Pommes glücklich ist und ohnehin eine andere Vorstellung von Romantik hat – bitteschön! Im Autokino Kornwestheim läuft um 22.15 Uhr Steven Soderberghs Stripper-Story „Magic Mike’s Last Dance“ mit Channing Tatum und Salma Hayek. Und sollte sich für den 14. Februar partout keine Lieblingslocation finden lassen – man kann den Valentinstag auch nach- oder besser noch jeden Tag feiern.