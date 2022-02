1 Freien Eintritt kann man sich auch im Schluss Solitude erküssen. Foto: 7aktuell// Reeh

Stuttgart - Ein Kuss kann die Welt verändern. Oder im Falle der jährlichen „Küss mich!“-Aktion der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zumindest die Eintrittskosten in zahlreiche Monumente sparen. Bei der Aktion zum Valentinstag können seit sechs Jahren Paare freien Eintritt in das Monument ihrer Wahl, also zum Beispiel das Schloss Bruchsal, den botanischen Garten Karlsruhe oder das Schloss Solitude gewinnen, wenn sie sich am Eingang küssen. „Für viele Menschen stehen Schlösser für Romantik, und der Valentinstag ist der Tag der Romantik. So kam bei uns die Idee zustande, sich den freien Eintritt in die Schlösser zu erküssen“, erklärt Frank Krawczyk, Leiter im Bereich Kommunikation und Marketing bei den Staatlichen Schlössern und Gärten.

Küsse – aber online

Wie schon im letzten Jahr, müssen sich die Paare zu Hause statt vor den Toren der Schlösser küssen. Die Aktion findet nämlich nun schon zum zweiten Mal online statt. „Da an den Schlosskassen Maskenpflicht herrscht, haben wir die Aktion in eine elektronische Variante geändert“, so Krawczyk. Und die sieht so aus: Die Paare müssen auf der Webseite eine Frage zum Themenjahr beantworten, ihre Kontaktdaten angeben und können anschließend das Bild ihres Lieblingsmonuments herunterladen, um es an den Partner zu verschicken. Die zwei Freikarten bekommen die Liebenden dann per Post. Ein Konzept, das gut ankommt: „Wir hatten im letzten Jahr eine sehr rege Teilnahme, knapp 22 000 Menschen haben an der Aktion teilgenommen“, so Krawczyk.

Freikarten für romantische Momente

In diesem Jahr können an der Aktion 25 000 Menschen teilnehmen und je zwei Freikarten für ihren romantischen Moment im Monument gewinnen. Auf das Küssen beim späteren Besuch müsse man aber natürlich trotz des romantischen Ambientes verzichten: „Im Moment darf man sich natürlich wegen der Maskenpflicht nicht küssen. Aber jetzt schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Wir haben anlässlich unseres Themenjahrs „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ ja viele Aktionen geplant, bei denen es sicher noch Gelegenheit geben wird, sich zu küssen – im Zweifelsfall im Außenbereich“, verspricht Krawczyk allen Liebenden.

Valentins-Aktion

Aktion

„Küss mich! – im Schloss“ läuft noch bis zum 17. Februar. Mehr Informationen auf der Website hier.