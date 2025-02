Valentinstag im Kreis Ludwigsburg: Fünf romantische Orte für Verliebte

Am Freitag werden wieder vermehrt Männer mit Blumensträußen und roten Rosen gesichtet. Auf dem Kassenband liegt mit Herzen verpackte Schokolade und die Tische in den Restaurants sind schon lange ausgebucht. Für viele Paare ist der 14. Februar ein besonderer Tag. Der Valentinstag wird zum Anlass genommen, dem Partner zu zeigen, wie gern man ihn hat. Aber egal ob am Valentinstag, zum Jahrestag oder einfach so. Wir haben romantische Orte im Kreis Ludwigsburg herausgesucht.

Spazieren und Genießen auf der Domäne Monrepos

Ein Besuch auf der Domäne Monrepos lohnt sich immer. Zwar gibt es seit diesem Jahr nicht mehr die Möglichkeit, in einem Ruderboot über den See zu schippern, die Gartenanlage hat dennoch einiges zu bieten. Ein Spaziergang, Hand in Hand und tief in ein Gespräch versunken, rund um den See – was gibt es Romantischeres? Anschließend noch einen Wein aus dem Weinautomaten auf einer Parkbank oder ein Stück Kuchen im Schlosshotel genießen. Das Seeschloss bietet nebenbei noch einen herrlichen Ausblick und eine wunderschöne Fotokulisse.

Ein Spaziergang um den See auf der Domäne Monrepos mit Blick auf das Seeschloss. Foto: Imago/Stanislav Belicka

Popcorn vor großer Leinwand

Mit Popcorn und Softdrink bewaffnet im eigenen Auto einen Film schauen. Was in vielen Filmklassikern als perfektes Date gilt, kann man auch im Kreis Ludwigsburg erleben. Im Autokino Kornwestheim laufen das ganze Jahr über neue Blockbuster und alte Klassiker. Das Autokino verbindet die Privatsphäre des Sofas mit der großen Leinwand und dem Kinofeeling.

Küssen im Schloss Ludwigsburg

Das Schloss Ludwigsburg ist eines der größten im Original erhaltenen barocken Bauwerke in Europa – und das Herzstück der Stadt Ludwigsburg. Es bietet eine wunderbare Kulisse für romantische Ausflüge. Besonders bei den Abendführungen ist das Residenzschloss in ein romantisches Licht getaucht. Am Valentinstag gibt es eine besondere Gelegenheit: Mit der Aktion „Küss mich im Schloss“ kommen alle Paare kostenlos ins Ludwigsburger Schloss inklusive Schlossführung.

Romantische Weinberge rund um Ludwigsburg

Die Steillagen am Käsberg sind ein guter Ort für romantische Spaziergänge. Foto: Simon Granville

Versteckte Oasen der Ruhe im Blühenden Barock

Im Blühenden Barock gibt es, abseits von den Hauptwegen, einige Plätzchen an die man sich zurückziehen kann. Eigens dafür angelegt wurde der Mathildengarten östlich vom Schloss. Der Privat- und Lustgarten entstand unter der Herrschaft von Eberhard Ludwig. Auf der Westseite befindet sich der ähnlich angelegte Friedrichsgarten. Im Südteil führen verschlungene Pfade an Blumen und Staudenflächen vorbei zu einem Seerosenteich. Zum Verweilen lädt ein Sitzplatz unter einem chinesischen Schirm ein. An kalten Tagen kann man sich in der Orangerie am Rande der Plattenallee aufwärmen und exotische Pflanzen bestaunen. Die besondere Atmosphäre lädt zum Verweilen ein.