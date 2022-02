1 Diese Filme passen zu einem romantischen Valentinstag. Foto: Africa Studio / shutterstock.com

Ob gemeinsam oder alleine - hier finden Sie 10 schöne Filme zum Valentinstag, die auf Netflix, Prime und Co zu finden sind.















Link kopiert

Am Montag, dem 14. Februar 2022 ist wieder Valentinstag und wer den Abend alleine oder zu zweit gemütlich auf dem Sofa bei einem Film verbringen möchte, für den haben wir 10 schöne Filme zum Valentinstag zusammengestellt. Wer sich also noch die Frage stellt, welcher romantische Film passend zum Valentinstag geschaut werden kann, der wird hier mit Sicherheit fündig.

1 - Valentinstag - 2010

Plattformen: Prime / Netflix / Sky

IMDB-Rating: 5,7

Mit einer hochkarätigen Besetzung erzählt die romantische Komödie „Valentinstag“ einzelne kleine und herzerwärmende Geschichten, die sich am Tag der Liebe immer wieder kreuzen. Die Verflechtungen von Paaren und Singles in Los Angeles spiegeln zusätzlich auch den Druck und die Erwartungen des Valentinstages wider. Ein Film, in dem sich jeder wiederfindet.

2 - P.S. Ich liebe dich - 2007

Plattform: Amazon / Netflix

IMDB-Rating: 7.0

Der totkranke Gerry hinterlässt seiner Witwe Holly 12 Briefe, damit diese leichter den Tod ihres verstorbenen Mannes verarbeiten und ein neues Leben beginnen kann. Alle Briefe enthalten eine Aufgabe und enden mit dem Satz „P.S. Ich liebe Dich“.

3 - Stolz und Vorurteil - 2005

Plattform: Prime

IMDB-Rating: 7.8

Der Film spielt im späten 18. Jahrhundert, als die temperamentvolle Elizabeth Bennet auf den alleinstehenden Mr. Darcy trifft. Trotz aller Gegensätze, mit denen sich die aus dem Mittelstand stammende Elizabeth und der reiche Mr. Darcy begegnen, baut sich zwischen ihnen eine innere Spannung auf. Stolz und Vorurteile stehen zwischen den beiden, was sich nur durch wahre Liebe überwinden lässt.

4 - Pretty Woman - 1990

Plattform: Disney+

IMDB-Rating: 7.1

Der Geschäftsmann Edward Lewis lernt auf einer Geschäftsreise in Los Angeles die Prostituierte Vivian kennen, die zwar naiv, aber sympathisch ist. Daher stellt er sie für einige Wochen als Begleiterin für gesellschaftliche Veranstaltungen ein. Vivian entwickelt sich in dieser Zeit zu einer jungen Frau, die in der High Society Erfolg hat, woraufhin sich Gefühle zwischen den beiden entwickeln.

5 - Der große Gatsby - 2013

Plattform: Netflix

IMDB-Rating: 7.2

Der geheimnisvolle Millionär und Lebemann Jay Gatsby lebt in einer Villa auf Long Island. Auf einer Party lernt Nick Carraway seinen Nachbarn Gatsby persönlich kennen und wird von diesem darum gebeten ihn mit der Cousine von Nick, Daisy Buchanan zusammenzubringen, die fünf Jahre zuvor mit Gatsby eine Liebschaft hatte.

6 - Wie ein einziger Tag - 2004

Plattform: Netflix

IMDB-Rating: 7.8

Mit 17 Jahren lernt die wohlsituierte Allie den aufgeweckten, aber armen Noah kennen, woraufhin sich die beiden verlieben und einen stürmischen Sommer miteinander verbringen. Allies Eltern sind allerdings gegen die Beziehung, woraufhin sich das Paar trennen muss. Noah schreibt ihr nach der Trennung zahlreiche Briefe, aber bekommt keine Antwort, da die Briefe nie ankommen. Als er dann als Soldat in den zweiten Weltkrieg zieht, lernt Allie den smarten und gutaussehenden Soldaten Lon Hammond kennen. Jahre später begegnen sich Noah und Allie wieder, allerdings ist Allie dann schon verlobt.

7 - Tatsächlich… Liebe - 2003

Plattform: Amazon / Sky

IMDB-Rating: 7.6

In dieser Liebeskomödie, die in London in der Vorweihnachtszeit spielt, treffen acht sehr unterschiedliche Paare in verschiedenen lose zusammenhängenden Geschichten mehr oder weniger aufeinander.

8 - Crazy, Stupid, Love - 2011

Plattform: Amazon / Netflix

IMDB-Rating: 7.4

Das Leben von Cal ist in jeder Hinsicht perfekt: eine glückliche Ehe, ein gut bezahlter Job und zwei wunderbare Kinder im Alter von 13 und 17 Jahren. Als seine Ehefrau allerdings plötzlich die Scheidung will, findet sich Cal von jetzt auf gleich in der Single-Welt wieder. Er verbringt seine Abende niedergeschlagen in einer Bar, bis er den Frauenheld Jacob Palmer trifft, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Cal beginnt zwar die Vorteile des Singledaseins zu genießen, will aber nur eins: zurück zu seiner alten Liebe.

9 - La La Land - 2017

Plattform: Prime / Joyn

IMDB-Rating: 8.0

Mia ist eine leidenschaftliche Schauspielerin und Sebastian ein Musiker, der für den Jazz lebt. Beide halten sich mit Nebenjobs über Wasser und arbeiten gleichzeitig daran irgendwann groß rauszukommen. Als sich die beiden begegnen und schließlich zu einem Paar werden, geben sie sich gegenseitig auf der Suche nach ihrem Durchbruch viel Kraft. Bald müssen Mia und Sebastian allerdings feststellen, dass ihre Anstrengungen auch Opfer kosten, die ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen.

10 - Eine Handvoll Worte - 2021

Plattform: Prime

IMDB-Rating: 6.7

Die Journalistin Ellie entdeckt in einem Archiv geheime Liebesbriefe aus den 60er-Jahren, die Einblicke in eine verbotene Liebesbeziehung geben, welche ihr Interesse wecken. Ellie möchte herausfinden, was mit den Liebenden von damals geschehen ist.

Lese-Tipps: