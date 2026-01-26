Valentin Lusin bei Lets Dance: Klare Ansage von seiner Ehefrau Renata

Renata Lusin hat ihrem Ehemann Valentin via Instagram eine klare Botschaft geschickt: Bei "Let's Dance" soll er in diesem Jahr wieder den Pokal holen. Sie selbst pausiert wegen ihrer Schwangerschaft, will ihn aber hinter den Kulissen unterstützen.
Valentin Lusin (38) gehört auch in der neuen Staffel wieder zum Profitänzer-Cast von "Let's Dance". Ehefrau Renata Lusin (38) muss allerdings erneut pausieren: Sie erwartet das zweite Kind, das im Frühjahr zur Welt kommen soll. Von zuhause aus will sie ihren Liebsten so gut es geht unterstützen - macht ihm aber auch eine klare Ansage.