Valentin Lusin bei Lets Dance: Klare Ansage von seiner Ehefrau Renata

Renata Lusin hat ihrem Ehemann Valentin via Instagram eine klare Botschaft geschickt: Bei "Let's Dance" soll er in diesem Jahr wieder den Pokal holen. Sie selbst pausiert wegen ihrer Schwangerschaft, will ihn aber hinter den Kulissen unterstützen.

Valentin Lusin (38) gehört auch in der neuen Staffel wieder zum Profitänzer-Cast von "Let's Dance". Ehefrau Renata Lusin (38) muss allerdings erneut pausieren: Sie erwartet das zweite Kind, das im Frühjahr zur Welt kommen soll. Von zuhause aus will sie ihren Liebsten so gut es geht unterstützen - macht ihm aber auch eine klare Ansage.

"Ich unterstütze dich, so gut es geht" "So Schatz und dieses Jahr bitte nicht ohne Pokal nach Hause", schrieb sie am Montag in ihrer Instagram-Story, nachdem RTL die Profis der neuen Staffel bekannt gegeben hatte. Die Lusins gehören seit 2018 zur "Let's Dance"-Familie. Beide konnten schon das Siegertreppchen einnehmen: Renata Lusin 2021 mit Rúrik Gíslason, Valentin Lusin zwei Jahre später mit Anna Ermakova. Im vergangenen Jahr tanzte er mit Christine Neubauer auf den sechsten Platz, seine Ehefrau belegte mit Marc Eggers den neunten Platz.

Auch wenn sie nun nicht selbst auf dem TV-Tanzparkett stehen kann, so wird die Schwangere doch im Hintergrund mitwirken. Denn sie betonte noch mit Blick auf das Eigenheim, das sie kürzlich bezogen haben: "Wir haben jetzt endlich ein Gästezimmer für die Großeltern, besten Support und sogar einen Tanzraum, um die Choreos zu entwickeln. Ich unterstütze dich, so gut es geht." Dann fand sie noch motivierende Worte für ihren Gatten: "Du wirst diese Staffel rocken. Bin mir ganz sicher."

Babygeschlecht wird am 1. Februar enthüllt

Renata und Valentin Lusin sind seit 2014 verheiratet und wurden im März 2024 Eltern einer Tochter namens Stella. Zuvor hatte die Tänzerin mehrere Fehlgeburten erlitten und dies öffentlich gemacht. Anfang Oktober 2025 gaben die beiden die erneute Schwangerschaft bekannt. Das Geschlecht des zweiten Kindes soll am 1. Februar bei einer Gender-Reveal-Party im Kreise von Familie und Freunden bekannt gegeben werden. Im Interview mit "Bunte.de" verriet Valentin Lusin, dass er sich schon "ein kleines bisschen mehr" einen Sohn wünschen würde.

Auf ihrem Instagram-Account nimmt Renata Lusin ihre rund 246.000 Follower regelmäßig mit in den Alltag. Zuletzt postete sie Bilder vom Babybauchshooting und gab ein Update zum Haus. "Diese Woche werden die letzten Details im Kinderzimmer angebracht und dann ist das Kids-Paradies endlich fertig. Erstmal wird das Baby eher bei uns schlafen und dann wäre cool, wenn die Kids zusammen in einem Zimmer schlafen.

Die Stars und Profis bei "Let's Dance" 2026

Die 19. Staffel der beliebten Tanzshow startet am 27. Februar um 20:15 Uhr bei RTL/RTL+ mit der Kennenlernshow. Am Montagmorgen gab der Sender die Profitänzer bekannt. Neben Valentin Lusin treten an: Kathrin Menzinger, Vadim Garburov, Ekaterina Leonova, Zsolt Sandor Cseke, Malika Dzumaev, Marta Arndt, Patricija Ionel, Mariia Maksina, Evgeny Vinokurov, Anastasia Maruster, Massimo Sinató, Victoria "Vika" Sauerwald und Mikael Tatarkin.

Sie tanzen mit den Promis: Influencerin Bianca Heinicke, Musiker Ross Antony, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, die Sängerinnen Anna-Carina Woitschack sowie Nadja Benaissa, "GZSZ"-Star Jan Kittmann, der Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube sowie "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck.