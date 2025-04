Hollywood-Schauspieler Val Kilmer ist einem Medienbericht zufolge tot. Der aus Filmen wie „Top Gun“, „Heat“ und „Batman Forever“ bekannte US-Darsteller starb im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie die „New York Times“ am Dienstag unter Berufung auf seine Tochter Mercedes Kilmer berichtete.

Kilmer hatte sein Leinwanddebüt 1984 in der Filmkomödie „Top Secret!“ gegeben. Zwei Jahre später spielte er an der Seite von Tom Cruise im höchst erfolgreichen Piloten-Actionfilm „Top Gun“ mit. Es folgten weitere Rollen in „The Doors“ (1991), „True Romance“ (1993), „Batman Forever“ (1995) und „Heat“ (1995).

Später erlitt der Schauspieler einen Karriereknick und trat eher in Low-Budget-Produktionen auf. 2014 erkrankte er nach Angaben seiner Tochter an Kehlkopfkrebs, konnte aber geheilt werden. 2022 hatte er in „Top Gun: Maverick“ einen Gastauftritt.