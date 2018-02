Val-d’Isère in Frankreich Vater und Tochter sterben bei Lawine

Von red/dpa 18. Februar 2018 - 20:35 Uhr

In Frankreich sind bei einer Lawine zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: APA

Lawinenunglück in Frankreich: In Val-d’Isère sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Piste war eigentlich gesperrt gewesen.

Val-d’Isère - Ein Vater und seine elfjährige Tochter sind bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen gestorben. Die beiden Skifahrer aus der Region Paris wurden am Sonntag auf einer wegen Lawinengefahr gesperrten Piste beim Wintersportort Val-d’Isère von den Schneemassen mitgerissen, wie der Sender BFMTV unter Berufung auf die Polizei berichtete. Laut dem Pistenverantwortlichen des Skiorts seien insgesamt sieben Menschen dort unterwegs gewesen.

Mehr zum Thema

„Leider waren Personen trotz der Verbote auf die Piste gefahren und wurden mitgerissen“, sagte Cécile Ferrando vom örtlichen Tourismusbüro dem Sender. „Einige wurden verschüttet, andere umgeworfen.“ Rettungskräfte seien sehr schnell am Unfallort gewesen, doch für den Vater und seine Tochter kam jede Hilfe zu spät. Val-d’Isère liegt in der Savoyen-Region nahe der italienischen Grenze. Auch das Schweizer Kanton Wallis, wo zwei Menschen am Sonntag einen Lawinenabgang überlebten, ist nicht fern.