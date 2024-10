Vaihinger Bücherfest: Lesefest ist jetzt Bücherfest

1 Tonio Schachinger, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis, kommt am 6. November nach Vaihingen. Foto: dpa/Arne Dedert

Zwei Wochen lang kommen vom 21. bis zum 25. Oktober sowie vom 4. bis zum 8. November Autoren zu Schülerinnen und Schülern nach Vaihingen in die Alte Kelter, um über Literatur zu sprechen.











Seit gut 20 Jahren gibt es das Vaihinger Lesefest, das bei einigen Schülergenerationen ein fester Bestandteil im Terminkalender ist als Zeit der Begegnung mit Literatur und mit Schriftstellern. Nun hat sich einiges an der Organisationsstruktur geändert, deshalb heißt das Lesefest nun Bücherfest. Die Idee, möglichst viele Schüler und Schülerinnen im Stadtteil mit Literatur vertraut zu machen und ihnen die Chance zu geben, mit Schriftstellern persönlich ins Gespräch zu kommen, ist jedoch geblieben. Und so haben sich zur ersten Ausgabe dieses Bücherfests vom 21. bis zum 25. Oktober und von 4. bis 8. November – dazwischen liegen die Herbstferien – bereits 1750 Kinder und Jugendliche zu den 31 Veranstaltungen, die meist in der Kelter stattfinden, angemeldet.