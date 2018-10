Zwei Tote in Vaihingen/Enz Tödlicher Unfall auf der B 10

29. Oktober 2018 - 22:34 Uhr

Ein Autofahrer ist auf die Gegenfahrbahn geraten – mit katastrophalen Folgen.





Vaihingen/Enz. - Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montag kurz vor 21 Uhr auf der Bundesstraße 10 bei Vaihingen/Enz ereignet. Ein Autofahrer war mit seinem Toyota auf der Enzweihinger Steige in Richtung Stuttgart unterwegs. Er kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Lastwagen. Fahrer und Beifahrer im Toyota kamen dabei ums Leben. Die vier Spuren der Bundesstraße sind an der Unfallstelle nicht durch Leit- oder Betonplanken getrennt. Bei dem Unfall sei ein weiteres Fahrzeug touchiert worden, die betroffene Fahrerin habe sich gemeldet, teilte die Polizeidirektion Ludwigsburg mit. Die B 10 zwischen den Abzweigen Oberriexingen und Hochdorf war für mehrere Stunden komplett gesperrt.