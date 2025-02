, aktualisiert am 14.02.2025 - 15:01 Uhr

1 Der Vaihinger Oberbürgermeister Uwe Skrzypek hebt den Finger – er will sich nicht falsch zitiert sehen. Foto: Archiv (Simon Granville)

Der Oberbürgermeister von Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) Uwe Skrzypek sieht sich von SPD-Stadtrat Eberhard Berg falsch zitiert. Eine Gegendarstellung will der Genosse nicht hinnehmen.











Wer gedacht hätte, dass die neu gewählte AfD in Vaihingen an der Enz die schärfste Haushaltsrede halten würde, sah sich getäuscht. Wellen schlug nur die Rede, die der SPD-Fraktionschef Eberhard Berg von sich gab. Offenbar traf der altgediente Genosse den Nerv des Oberbürgermeisters Uwe Skrzypek, der sich falsch zitiert sah und es für nötig hielt, den Redner nachträglich in drei Punkten zu korrigieren.