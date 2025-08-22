1 Die toten Fische versucht der örtliche Fischerverein zu bergen. Foto: mago

In Ensingen (Kreis Ludwigsburg) ist im Fleischlesee das Wasser gekippt. Rund 100 Fische sind verendet. Erst jüngst trieben 40 tote Fische in der Bottwar – aber aus einem anderen Grund.











Im Fleischlesee bei Vaihingen-Ensingen ist es zu einem Fischsterben gekommen. Nach ersten Einschätzungen sind rund hundert Fische verendet. Das Fischsterben ist auf einen kritischen Sauerstoffmangel im Wasser zurückzuführen, der durch den anhaltend niedrigen Wasserstand verstärkt wurde. Der See wird normalerweise durch den Glattbach, auch Brünnlesbach genannt, gespeist. Dieser ist jedoch vollständig ausgetrocknet und kann den Fleischlesee nicht mehr mit Frischwasser versorgen. Das teilt das Landratsamt mit.