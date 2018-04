Vaihingen an der Enz Zwanzig Meter hohes Gerüst abmontiert und mitgenommen

Von red/dpa/lsw 27. April 2018 - 16:03 Uhr

Konkrete Spuren gibt es laut Polizei nicht (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

In Vaihingen an der Enz wurde ein Baugerüst im Wert von 4000 Euro über Nacht von Unbekannten komplett abgebaut und abtransportiert.

Vaihingen an der Enz - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ein gesamtes Baugerüst abmontiert und geklaut. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das 20 Meter lange und fünf Meter hohe Stahl- und Aluminiumgerüst an der Rückseite einer Firma angebracht.

Über Nacht wurde es von den Unbekannten komplett abgebaut und abtransportiert. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, konkrete Spuren gibt es laut Polizei nicht. Das Gerüst hat demnach einen Wert 4000 Euro.