Vaihingen an der Enz

1 Der Unfallverursacher besitzt keinen Führerschein (Symbolfoto). Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 20-jähriger Autofahrer baut einen Unfall, anschließend verlässt er zu Fuß die Unfallstelle. Seine schwer verletzte Beifahrerin lässt er zurück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem Unfall nahe Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind am frühen Samstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit zu Fuß, konnte durch eine Fahndung aber ausfindig gemacht werden. Laut Polizeibericht fuhr am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem Renault Clio von der Landesstraße von Hochdorf kommend nach links auf die B10. Er missachtet die Vorfahrt des von links kommenden Lkw. Dessen Fahrer konnte eine Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern.