Vaihingen an der Enz Unbekannte ziehen 18-Jährigen vom Rad und nehmen es mit

Von red/bb 29. August 2018 - 15:37 Uhr

Ein 18-jähriger Radfahrer ist in Vaihingen an der Enz von zwei Männern überfallen worden. Die Unbekannten stahlen das Fahrrad und den Rucksack des jungen Mannes. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei Männer stellen sich am Dienstagabend in einem Teilort von Vaihingen an der Enz einem 18-jährigen Radfahrer in den Weg, stoßen ihn zu Boden und nehmen das Rad und den Rucksack des jungen Mannes mit.

Vaihingen an der Enz - Am Dienstagabend ist in einem Teilort von Vaihingen an der Enz im Kreis Ludwigsburg ein 18-jähriger Radfahrer von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Täter schnappten sich das Fahrrad und den Rucksack ihres Opfers. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut den Beamten war der 18-Jährige gegen 19.45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen dem Mühlwiesenweg und der Mühle „Am Strudelbach“ in Enzweihingen unterwegs. Auf einer Holzbrücke stellte sich ihm ein bislang unbekannter Mann in den Weg, zeitgleich wurde er von einem zweiten Mann von hinten vom Fahrrad gezogen und landete auf dem Boden.

18-Jähriger folgt einem der Täter

Die Unbekannten nahmen sein Fahrrad und seinen Rucksack mit und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Der 18-Jährige versuchte noch einen der Täter zu Fuß zu verfolgen, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Die beiden Männer beschrieb der 18-Jährige wie folgt: Einer soll ungefähr 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und einen dunklen Teint gehabt haben. Er trug einen Drei-Tage-Bart, eine schwarze Jogginghose und einen schwarz-orangefarbenen Kapuzenpullover, den er tief ins Gesicht gezogen hatte. Der zweite Mann soll mit zirka 1,90 Meter deutliche größer gewesen sein. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose mit Adidas-Streifen.

Das Fahrrad der Marke „Cube Flying Circus 2009“ ist olivgrün mit neongrünem Markenschriftzug. Der Wert liegt bei etwa 500 Euro. Bei dem Rucksack handelt es sich um ein älteres schwarz-dunkelblaues „Eastpack“-Modell. Darin befanden sich ein Ledergeldbeutel mit einer dreistelligen Bargeldsumme, ein gelber Pullover der Marke Admiral, zwei Getränkeflaschen und ein Tabakbeutel.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07141/18-9 entgegen.