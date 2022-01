Vaihingen an der Enz

1 Die Polizei hat in einer Tankstelle in Vaihingen/Enz einen 49-Jährigen festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein 49-Jähriger betritt eine Tankstelle im Kreis Ludwigsburg. Nach mehrmaliger Aufforderung händigt ihm die Kassiererin Geld aus – und verriegelt die elektronische Schiebetür.















Vaihingen - Die Polizei hat einen 49-Jährigen in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) festgenommen, der versucht hat, eine Tankstelle zu überfallen. Der Mann sitzt nun wegen räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige hatte gegen 18.45 Uhr die Kassiererin der Shell-Tankstelle in der Heilbronner Straße aufgefordert die Kasse zu leeren.

Zunächst reagierte die Frau nicht, als der Mann von Fünf herunter zählte übergab sie ihm doch einen dreistelligen Bargeldbetrag. Geistesgegenwärtig verriegelte die Angestellte anschließend die elektronische Schiebetür und flüchtet mit einer Kundin in ein Büro. Der 49-Jährige schlug mit einem Feuerlöscher die Tür auf, damit er ins Freie gelangte. Die Polizei erwartete ihn dort bereits und nahm ihn fest.