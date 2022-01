1 Der Streit zwischen den beiden Männern entzündete sich an einer Maske. (Symbolbild) Foto: imago images/Wolfgang Maria Weber/ Imago

Zwei Männer geraten auf dem Parkplatz eines Discounters in Vaihingen an der Enz wegen der Maskenpflicht in einen Streit, der schnell handgreiflich wird.















Vaihingen an der Enz - In Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Samstagmorgen ein Streit wegen der zurzeit geltenden Maskenpflicht eskaliert. Dabei soll ein 58-Jähriger seinen 46 Jahre alten Kontrahenten beleidigt haben. Der Beleidigte soll den 58-Jährigen daraufhin mit Schlägen und Tritten malträtiert haben.

Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Männer gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Einsteinstraße in Streit. Grund der Auseinandersetzung waren offenbar die aktuell bestehenden Regelungen zur Maskenpflicht.

Im Verlauf dieses Streitgesprächs fielen dann wohl beleidigende Worte gegenüber dem 46-Jährigen. Dieser reagiert darauf und soll seinen Kontrahenten geschlagen und getreten haben. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.