Vaihingen an der Enz/Schwieberdingen

Mit einem Foto des 77 Jahre alten Robert Karl E. aus Vaihingen an der Enz sucht die Polizei nach dem Mann, der seit Samstag vermisst wird. Die Polizei bittet um Mithilfe. Das Foto befindet sich in unserer Bildergalerie.

Schwieberdingen/Vaihingen an der Enz - Der 77 Jahre alte Robert Karl E. aus Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) wird seit Samstag vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht, das sich in unserer Bildergalerie befindet.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Senior zuletzt am vergangenen Samstag gegen 13.30 Uhr in Schwieberdingen gesehen und wollte von dort aus mit seiner schwarzen Mercedes C-Klasse mit Ludwigsburger Kennzeichen nach Hause fahren. Dort ist er jedoch nicht angekommen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

So sieht der Vermisste aus

Der 77-Jährige ist circa 1,83 Meter groß und 100 Kilogramm schwer, hat graue Haare und ist Brillenträger. Der Vermisste trug zuletzt grau-blaue Arbeitskleidung.

Personen, die den Vermissten seit Samstag um 13.30 Uhr gesehen haben oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0800/1100225 in Verbindung zu setzen.