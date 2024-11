Vaihingen an der Enz: Sack voll Rindenmulch fällt von Anhänger – und verursacht Unfall

1 Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein Unbekannter hat in Vaihingen an der Enz während der Fahrt einen Sack voll Rindenmulch verloren. Das führte zu einem Auffahrunfall – um den sich der Fahrer jedoch nicht weiter kümmerte.











Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der am Dienstag in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz einen Sack Rindenmulch verloren und dadurch einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte war gegen 15.15 Uhr mit einem Gespann in Richtung Kleinglattbach unterwegs, als auf Höhe der Tankstelle ein 60-Liter-Sack von der Ladefläche seines Anhängers mittig auf die Fahrbahn fiel. Eine 55-Jährige, die mit ihrem Mercedes direkt hinter dem Gespann fuhr, legte daraufhin eine Vollbremsung hin. Auch ein 28-Jähriger stoppte seinen VW noch rechtzeitig.