Vaihingen an der Enz plant Zukunft: „Gebäude in 1-A-Lage“ – Investor für Gastronomie im Enßle-Areal gesucht

Die Stadt Vaihingen sucht ab sofort einen Käufer für ein Backsteingebäude im Enßle-Areal. Das Gebäude soll zu einem attraktiven und nachhaltigen Gastronomiestandort entwickelt werden.
Die Stadt Vaihingen an der Enz sucht im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens ab sofort einen Käufer für das Backsteingebäude im Enßle-Areal. Ziel sei es laut Pressemitteilung, einen Investor und Betreiber zu gewinnen, der das Gebäude zu einem attraktiven und nachhaltigen Gastronomiestandort entwickelt – rechtzeitig zur Bürgergartenschau 2029 und darüber hinaus.