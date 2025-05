Vaihingen an der Enz: Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

1 Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Motorradfahrer überholt auf der Enzweihinger Streife einen Streifenwagen – und das mit deutlich zu hohem Tempo. Nun ist der 39-Jährige seinen Führerschein los.











Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstag in Vaihingen an der Enz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und ist nun seinen Führerschein los. Seinen Anfang nahm alles gegen 17.30 Uhr auf der B 10, wo der 39-Jährige auf der zweispurig ausgebauten Enzweihinger Steige mit deutlich überhöhtem Tempo an einem Streifenwagen vorbeizog. Die Polizisten hefteten sich umgehend an seine Fersen.