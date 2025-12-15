Vaihingen an der Enz: Kurioser Diebstahl – Unbekannte stehlen 20 Weihnachtsbäume
Die Bäume haben laut Polizei einen Wert von gut 800 Euro (Symbolbild). Foto: /Arnulf Hettrich

Unbekannte sind in Vaihingen an der Enz über einen Bauzaun gestiegen, um mehrere kleine und größere Weihnachtsbäume von einer Verkaufsfläche mitgehen zu lassen.

Ungewöhnliche Beute haben Diebe am Wochenende in Vaihingen an der Enz gemacht: Sie ließen insgesamt 20 Weihnachtsbäume mitgehen. Laut Polizei waren die Unbekannten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 19 und 9 Uhr über einen Bauzaun in der Hans-Krieg-Straße gestiegen, um auf einen Parkplatz zu gelangen, auf welchem derzeit ein Weihnachtsbaumverkauf eingerichtet ist.

 

Bäume haben einen Wert von über 800 Euro

Von der Verkaufsfläche ließen die Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt 20 Weihnachtsbäume mitgehen. Die fünf kleineren Exemplare sowie die 15 größeren Bäume haben einen Wert von über 800 Euro. Der Schaden am Bauzaun wird dagegen nur auf rund 25 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verbleib der Bäume nimmt die Polizei unter 0 70 42 / 94 10 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

 