Vaihingen an der Enz: Kurioser Diebstahl: Bagger verschwindet von Baustelle

1 Der Bagger stand abgeschlossen auf einer Baustelle. (Symbolbild) Foto: Stock Adobe

In der Schwieberdinger Straße in Enzweihingen wird derzeit gebaut. Über das Wochenende verschwand dort jedoch ein Bagger, der auf der Baustelle abgestellt worden war. Wohin ist das Fahrzeug verschwunden?











Link kopiert



Diebe haben in Enzweihingen – einem Teilort von Vaihingen an der Enz – wahrlich große Beute gemacht: Sie ließen einen Bagger der Marke Wacker Neuson im Wert von gut 30 000 Euro mitgehen. Wie die Polizei mitteilt, hatte das abgeschlossene Fahrzeug auf einer Baustelle in der Schwieberdinger Straße auf Höhe der Poststraße gestanden. Zuletzt gesehen wurde es am Samstag gegen 15 Uhr, das Fehlen des Baggers fiel dann am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf.