Vaihingen an der Enz Jugendlicher ausgeraubt, bespuckt und getreten

Von aim 19. Dezember 2018 - 16:32 Uhr

Ein 14-Jähriger ist im Kreis Ludwigsburg ausgeraubt worden (Symbolfoto). Foto: dpa

Am Dienstagnachmittag wird ein 14-jähriger Fußgänger in Vaihingen/Enz ausgeraubt. Der Täter soll ihm sein Bargeld abgenommen und ihn mehrmals getreten haben. Die Polizei sucht den Unbekannten, der selbst noch minderjährig sein könnte.

Vaihingen an der Enz - In Vaihingen an der Enz im Kreis Ludwigsburg ist am Dienstagnachmittag ein Jugendlicher ausgeraubt und getreten worden. Der Täter, der seinerseits nicht älter als 17 Jahre geschätzt wird, radelte mit dem Geld des Jungen davon. Die Polizei sucht nach dem Räuber.

Mehr zum Thema

Beraubt, bespuckt und getreten

Der 14-jährige Junge war am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf dem Fußweg der Schwieberdinger Straße in Richtung Enzweihingen unterwegs als ihm auf Höhe der Enzbrücke ein Radfahrer entgegen kam. Der Unbekannte soll plötzlich angehalten und den Jugendlichen in den Schwitzkasten genommen haben. Als der Schüler sich weigerte, ihm Geld zu geben, stieß er ihn offenbar zu Boden und durchsuchte seine Taschen.

Er entdeckte den Geldbeutel des Jungen und entnahm eine niedrige Summe Bargeld. Dann soll er den 14-Jährigen bespuckt und getreten haben, bevor er mit seinem Fahrrad und dem gestohlenen Geld in Richtung Enzweihingen davon fuhr. Das Opfer sagte der Polizei, dass ihm der Täter unbekannt war.

Der Täter dürfte nicht viel älter als das Opfer sein

Es soll sich um einen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren handeln, der etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß ist und kurze, dunkelblonde Haare hat. Zum Tatzeitpunkt soll er eine braune Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Bei dem Fahrrad, das der Unbekannte mit sich führte, handelt es sich vermutlich um ein grünes Mountainbike.

Durch den Angriff erlitt der 14-Jährige leichte Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 07141/18-9 Hinweise zur Tat geben können.