Während ein 17 Jahre altes Mädchen an einer Bushaltestelle im Kreis Ludwigsburg wartet, setzt sich ein Mann neben sie und fängt an, sie zu begrapschen.















Ein bislang unbekannter Mann hat in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) eine Minderjährige sexuell belästigt, die Kriminalpolizei ermittelt deshalb und sucht Zeugen. Die 17-Jährige hatte gegen 12 Uhr an der Haltestelle Vaihingen Salzäcker auf den Linienbus in Richtung Bahnhof gewartet, als sich der Tatverdächtige neben sie setzte und sie ansprach. Kurz darauf berührte er das Mädchen an der Taille, am Gesäß sowie im Schritt. Als der Bus kam, packte der Täter die Jugendliche am Arm, zog sie in den Bus und setzte sich neben sie. Auf der Fahrt berührte er sie weiter und versuchte sie auch zu küssen.

Erst als beide am Bahnhof in Vaihingen an der Enz aus dem Bus ausstiegen, ließ der Mann von der Jugendlichen ab und ging in Richtung der Bahngleise davon. Der Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunklere Haut, kurze schwarze Haare sowie auffällig grüne Augen. Bekleidet war er mit einem blau-weiß gestreiften T-Shirt und einer kurzen Hose.