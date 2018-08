Vaihingen an der Enz Jugendliche brechen nachts in Haus ein

Von red/bb 22. August 2018 - 11:23 Uhr

In Vaihingen an der Enz sind fünf Jugendliche in ein Haus eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa

In der schulfreien Zeit kommen wohl manche Jugendliche auf ganz dumme Gedanken: In Vaihingen an der Enz im Kreis Ludwigsburg sind fünf Teenager in ein Haus eingebrochen. Mit einer vorbeifahrenden Streife hatten sie nicht gerechnet.

Vaihingen an der Enz - In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren dabei erwischt, wie sie in einem teils leer stehenden Gebäude ihr Unwesen getrieben haben. Die Fünf wurden vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, wurde eine vorbeifahrende Streife durch den Schein einer Taschenlampe in dem Gebäude in der Hans-Krieg-Straße am Mittwoch gegen 1.35 Uhr auf die Jungs aufmerksam.

Die Polizisten sahen nach dem Rechten, bemerkten die eingeschlagene Eingangstür und hörten die Stimmen der Jugendlichen. Daraufhin forderten sie Verstärkung an und umstellten das Haus.

Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls

Einer der Jugendlichen befand sich in dem Gebäude, vier hielten sich auf dem Dach auf. Die drei 15-Jährigen und zwei 17 Jahre alten Jungs verließen auf Anordnung der Polizisten nacheinander das Haus und wurden vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung, bei der auch ein Polizeihund im Einsatz war, konnten die Beamten nichts Verdächtiges feststellen.

Die Polizei nahm die Jugendlichen mit aufs Revier. Nach Aufnahme der Personalien und der Anzeige wurden sie von ihren Eltern abgeholt, beziehungsweise von der Polizei nach Hause gebracht. Gegen die Fünf wird nun wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt.