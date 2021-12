1 Die 31-Jährige griff die Nachbarin mit einem Messer an. (Symbolbild) Foto: imago/SKATA/imago stock&people

In Vaihingen/Enz gerät ein Adventskranz in der Wohnung einer 31-Jährigen in Brand. Eine Nachbarin bemerkt dies, klettert durchs Fenster und löscht den Brand. Anstatt sich für den Einsatz erkenntlich zu zeigen, schnappt sich die 31-Jährige ein Messer.















Vaihingen an der Enz - Eine 31 Jahre alte Frau soll am Samstagabend in ihrer Wohnung in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) eine 43-jährige Nachbarin mit einem Messer attackiert und dabei verletzt haben. Dem Angriff vorangegangen war der Brand eines Adventskranzes in der Wohnung der 31-Jährigen, den die Nachbarin löschte.

Wie die Polizei meldet, hatte die 43-Jährige kurz vor 18.30 Uhr zunächst die Warntöne eines Rauchmelders aus der Nachbarwohnung gehört. Als sie nachschaute, stellte sie durch ein Fenster einen brennenden Adventskranz fest. Die Frau rief zwei Nachbarn zu Hilfe, gemeinsam kletterten sie über das Fenster in die Wohnung. Die 43-Jährige konnte das Feuer schließlich mit einem Eimer Wasser löschen. Währenddessen bemerkte die 31-jährige Bewohnerin, die in einem Nebenzimmer offenbar geschlafen hatte, die Personen in ihrer Wohnung und es entwickelte sich gleich ein Streit.

In der Küche bewaffnete sich die 31-Jährige dann wohl mit einem Messer, mit dem sie die 43-Jährige leicht verletzt haben soll. Ein 61-jähriger Nachbar konnte der Angreiferin das Messer abnehmen und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz konnten alle Beteiligten am Tatort antreffen. Diese waren augenscheinlich alle stark alkoholisiert. Der Rettungsdienst versorgte die 43-Jährige, gegen die 31-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.