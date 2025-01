Vaihingen an der Enz: Feuer in Asylunterkunft – 58-Jähriger kam durch Rauch und Feuer ums Leben

1 Ein Feuerwehrmann war bei den Löscharbeiten ebenfalls verletzt worden. Foto: Stadt Vaihingen an der Enz

Ein 58-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Brand in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Nun stehen die Obduktionsergebnisse fest. Was die Brandursache angeht, herrscht allerdings weiterhin Klärungsbedarf.











In einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz war am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen, bei dem ein 58-Jähriger ums Leben kam. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, stehen nun die Obduktionsergebnisse fest: Offenbar waren die erlittenen Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung todesursächlich. Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung konnten dagegen keine gewonnen werden.