3 Der Unfall ereignete sich auf der B10 bei Vaihingen an der Enz. Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

Ein Auffahrunfall zweier Lkw sorgt am Donnerstagnachmittag für eine Sperrung der B10 bei Vaihingen an der Enz. Ein Lastwagenfahrer wird leicht verletzt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.















Die B10 ist nach einem schweren Auffahrunfall zweier Lastwagen zwischen Vaihingen-Enzweihingen und Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) zurzeit voll gesperrt. (Stand: 17 Uhr)

Wie die Polizei berichtet, war ein Lkw-Fahrer gegen 14:15 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs und musste an der roten Ampel an der Abzweigung der Landesstraße 1136 Richtung Hochdorf abbremsen. Dies bemerkte ein weiterer Lastwagen, der dahinter fuhr, zu spät und krachte mit seinem unbeladenen 40-Tonnen-Fahrzeug ins Heck des Vordermanns. Der Auffahrende wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Lkw müssen abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausliefen und der 40-Tonner zunächst im Bereich des Führerhauses zu rauchen begann, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Straßenmeisterei Vaihingen richtete eine Sperrung der B10 in Richtung Stuttgart ab der Abzweigung der 1665 nach Oberriexingen ein.